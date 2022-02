Noorse springer Lindvik houdt Kobayashi van olympische dubbel op schans

ISU: Volledig vertrouwen in integri­teit ijsmeester Messer na kritiek Nils van der Poel

De internationale schaatsunie ISU heeft volledig vertrouwen in de integriteit van Mark Messer, de ijsmeester van de olympische schaatsbaan in Beijing. Dat laat de bond vandaag weten na de forse kritiek die schaatser Nils van der Poel een dag eerder leverde op het Nederlandse team, dat Messer zou beïnvloeden om goed ijs voor de Nederlandse schaatsers te krijgen bij de Spelen in Beijing.

10 februari