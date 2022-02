N’tab bekeek mislukte ploegenachtervolging vanuit huis: ‘Mijn kans op goud is me door de neus geboord’

Noorwegen loopt met goud bij ploegenach­ter­vol­ging verder uit in medaille­klas­se­ment

De Noorse achtervolgingsploeg heeft in Peking hun olympische titel geprolongeerd. Hallgeir Engebraaten, Peder Kongshaug en Sverre Lunde Pedersen waren in de finale een maatje te groot voor het Russische trio en maakte zo hun favorietenrol waar. Voor Noorwegen was het alweer de elfde gouden plak van deze Spelen.

