OAR-team raakt brons kwijt na doping bij Kroesjelnitski

Kroesjelnitski wordt bovendien per direct geschorst voor de verdere duur van de Olympische Spelen in Pyeongchang. Niet alleen moet hij de bronzen medaille inleveren die hij won met het gemengde curlingteam, ook de overige versierselen bij de medaille (diploma, speld, punten en prijzen) moeten worden ingeleverd. Het teamresultaat wordt geschrapt, dus zijn teamgenoot - zijn vrouw Anastasia Bryzgalova - moet haar medaille eveneens inleveren, bepaalde het sportarbitragehof CAS.



Kroesjelnitski heeft het olympisch dorp inmiddels verlaten en heeft, voor zover het CAS dat heeft begrepen, zijn plak ingeleverd bij het nationale olympische comité. Over eventuele andere maatregelen na de Spelen tegen Kroesjelnitski zal in een later stadium een zaak volgen. Tot die tijd is de curler op verzoek van de Wereld Curling Federatie geschorst.



Meldonium is aangetroffen in zowel de A- als B-staal van de sporter. Het middel staat sinds 1 januari 2016 op de lijst van verboden stoffen. Meer dan 150 Russische atleten, onder wie tennisster Maria Sjarapova, werden sindsdien betrapt.