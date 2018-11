Olympisch bokstoernooi Tokio 2020 onzeker

Het Internationaal Olympisch Comité heeft besloten alle voorbereidingen voor een olympisch toernooi op te schorten en de internationale bond AIBA aan een uitgebreid onderzoek te onderwerpen. Het IOC is nog zeer bezorgd over de bestuurlijke en financiële problemen van de mondiale bond.



Boksen is nog niet definitief geschrapt van de Spelen, benadrukt het IOC. ,,We willen met deze maatregelen vooral de boksers in bescherming nemen en zullen er alles aan doen dat er een bokstoernooi kan plaatsvinden in Tokio 2020'', meldt de olympische organisatie.