Olympisch kampioenen onder de indruk van Oranje waterpolosters: ‘Ze zijn verder dan wij in 2008’

Door Natasja Weber



Met zeven doelpunten was Daniëlle de Bruijn in Peking de onbetwiste waterpolo-koningin in de olympische finale tegen het onverslaanbaar geachte Amerika. Dankzij een verwoestend schot zette de linkshander haar ploeg - met nog 27 seconden te spelen - op een 9-8 voorsprong in de bloedstollende eindstrijd. Hierna was het de beurt aan keepster Ilse van der Meijden om zich onsterfelijk te maken. Met twee fabelachtige reddingen in de laatste zes seconden trok de ijzersterke doelvrouw de overwinning over de streep.