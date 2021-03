Olympische Spelen definitief zonder buitenlandse fans: ‘Een noodzakelijk offer’

Persbureau Kyodo News had eerder deze maand al gemeld dat buitenlandse fans niet welkom zouden zijn in Tokio, maar de organisatie zei toen dat daar nog een definitieve beslissing over genomen moest worden. Zaterdag hadden de betrokken partijen digitaal overleg. Japan liet het IOC en het IPC, het Internationaal Paralympisch Comité, weten dat er inderdaad geen sportfans van buiten Japan welkom zijn op de Spelen. Iedereen die een kaartje heeft gekocht en nu niet kan komen, krijgt het aankoopbedrag terug. Ook in Nederland hadden reisbureaus al kaarten en hele pakketreizen verkocht voor de Spelen.

De met een jaar uitgestelde Spelen van Tokio beginnen op 23 juli. Een maand later, op 24 augustus, starten de Paralympische Spelen. Ook daar zijn geen buitenlandse toeschouwers bij welkom.

Nieuwe financiële klap

Het weren van fans uit het buitenland levert Japan wederom een financiële klap op. De kaartverkoop zou het Aziatische land naar schatting 800 miljoen dollar opleveren, omgerekend zo’n 675 miljoen euro. Japan had vorig jaar al bijna 4,5 miljoen kaarten verkocht voor de Spelen. Het uitstellen van het mondiale sportevenement met een jaar kost Japan miljarden aan onder meer extra organisatiekosten en de huur van locaties en hotels.

Alle betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat de Olympische en Paralympische Spelen komende zomer wél door kunnen gaan, ondanks de coronapandemie. De sporters, trainers, officials, journalisten en vrijwilligers die bij de Spelen betrokken zijn, moeten zich wel aan strenge maatregelen houden.

Zondag wordt in Japan na ruim twee maanden de noodtoestand weer opgeheven. Volgende week donderdag begint in Fukushima de estafetteoptocht met de olympische vlam door Japan. Die estafette eindigt op 23 juli in het Olympisch Stadion van Tokio, bij de openingsceremonie.

Bach: ‘Noodzakelijk offer’

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vindt het heel jammer dat Japan komende zomer geen buitenlandse sportliefhebbers toelaat bij de Olympische en Paralympische Spelen. ,,Het spijt me heel erg voor alle olympische fans ter wereld, en voor de families en vrienden van de sporters die naar de Spelen zouden komen”, zegt Bach. ,,We weten dat dit voor iedereen een groot offer is. Maar we hebben vanaf het begin van deze pandemie ook gezegd dat dit offers gaat vragen.”

,,We hebben ook altijd gezegd dat veiligheid voorop staat”, aldus Bach. ,,Iedere beslissing moet in het teken staan van dat principe. Ik weet dat onze Japanse partners en vrienden deze beslissing niet zomaar hebben genomen. We willen veilige Olympische en Paralympische Spelen organiseren voor iedereen: alle deelnemers en natuurlijk het gastvrije Japanse volk. We gaan er samen met de uitzendgerechtigden alles aan doen dat de fans in de wereld toch de olympische sfeer kunnen beleven.”

