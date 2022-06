Olympische Spelen in Tokio kostten meer dan het dubbele dan geschat

De Olympische Spelen in Tokio hebben meer dan het dubbele gekost dan de oorspronkelijke schatting in 2013. Dat was het jaar dat de Japanse hoofdstad het evenement kreeg toegewezen.

De totale kosten kwamen uit op 13 miljard dollar, omgerekend 12,39 miljard euro. Het coronavirus speelde daarin een belangrijke rol, meldde het organisatiecomité, dat eind juni wordt opgeheven. De Spelen werden vanwege het virus met een jaar uitgesteld en toeschouwers waren niet welkom.

,,Het is aan iedereen die bij dit evenement betrokken is, om de erfenis van de Olympische Spelen in Tokio door te geven aan de volgende generatie”, zei Seiko Hashimoto, hoofd van het organisatiecomité.

De Noord-Japanse stad Sapporo wil in 2030 de Winterspelen organiseren. Een enquête in maart in Sapporo en de omliggende regio liet zien dat een meerderheid van de inwoners voorstander is van het organiseren van het evenement. De komende Winterspelen zijn in 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo.

Behalve Sapporo zijn ook Vancouver (Canada) en Salt Lake City (Verenigde Staten) geïnteresseerd in het houden van de Winterspelen van 2030. Sapporo wordt beschouwd als de grootste kanshebber voor de organisatie van het evenement. De Japanse stad was kandidaat voor de Winterspelen van 2026, maar trok zich vlak voor het moment van toewijzing in het najaar van 2018 terug vanwege een zware aardbeving op het noordelijke eiland Hokkaido, waarbij 44 doden en honderden gewonden vielen.