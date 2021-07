Olympische Spelen officieel geopend: 'Vandaag is een dag van hoop’

Het meest visueel indrukwekkende tafereel kwam niet veel later, toen 1824 drones in de lucht het logo van deze Olympische Spelen vormden. Stilaan veranderde dit in een wereldbol, op de tonen van ‘Imagine’ van John Lennon. Dit luidde het formelere gedeelte van de Japanse avond in. IOC-voorzitter Thomas Bach nam het woord. ,,Dit is een dag van hoop. Eindelijk zijn we hier allemaal samen”, aldus de Duitser, die het Japanse volk, mensen uit de frontlinie en vrijwilligers bedankte. ,,Jullie zijn de beste ambassadeurs voor Japan.”