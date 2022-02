‘Ontzettend trotse’ Kimberley Bos straalt van oor tot oor: ‘Kroon op het seizoen’

,,Dit symboliseert heel veel hard werken. Dit seizoen ging het natuurlijk heel goed, maar dit komt niet ineens. Het was een vierjarenplan", aldus de winnares van het brons, die bij de vorige Spelen in Pyeongchang als achtste eindigde. ,,Elke run was werken deze twee dagen. En vandaag ging het weer wat beter dan gisteren. Hier ben ik heel blij mee. Dit is echt nog wat miste. Je wilt het heel graag, en dat het dan lukt...”

Bos won dit seizoen de Europese titel en was bovendien de beste in de wereldbeker. Het schepte hoge verwachtingen voor de wedstrijd in Yanqing, anderhalf uur buiten Peking. ,,Aan het begin had ik best wel wat last van de druk. Het liep nog niet lekker en het was wennen aan het ijs. We hebben 's ochtends, 's middags en in de avond gesleed, dus ik moet zeggen dat het ook nog wel een uitdaging was om hier wakker aan de start te staan. Ik ben daarom vanmiddag nog even naar bed gegaan om een boost te krijgen", vertelde ze aan de NOS.

,,Ik wist dat er met een goede run een kans was, maar dan was ik afhankelijk van de rest”, aldus Bos, die de limiet opzocht en nog bijna leek te crashen. ,,In bocht 13 viel ik bijna van mijn slee, maar gelukkig lag ik er snel weer goed op. Daar ben ik goed in. Dit is de kroon op het seizoen.” Na Nicolien Sauerbreij is Bos pas de tweede Nederlandse sporter die eremetaal weet te veroveren buiten de ijshal. ,,Een keertje een andere sport, dat is toch ook weleens leuk?”

,,Ik ben ontzettend trots. Het is echt ongelofelijk dat dit gelukt is", zei ze eerder al voor de camera van Eurosport. ,,Ik besef het denk ik nog niet helemaal. Toen ik vanmiddag thuis zat te wachten, dacht ik: die lach stop ik gewoon in mijn tas, want er zat nog veel meer in dan ik gisteren had laten zien.”

