Ook na estafettedrama blijft Martina glunderen: ‘Jammer dat dit bij mijn laatste Spelen gebeurt’

LIVE | Vetter na eerste worp virtueel tweede, drama estafette­ploeg

6:54 Op de dertiende dag van de Olympische Spelen komen weer veel Nederlanders in actie. Regerend olympisch kampioen Ferry Weertman jaagt op de tien kilometer in het open water op een medaille. Verder strijdt meerkampster Anouk Vetter om het goud en staat er veel atletiek en baanwielrennen op het programma. Mis niets van de prestaties van onze olympiërs via ons liveblog. • Ferry Weertman onttroond als olympisch kampioen openwaterzwemmen • Churandy Martina neemt met diskwalificatie afscheid van Spelen • Vrouwelijke estafetteploeg op basis van tijd door naar finale • Zevenkampster Anouk Vetter ziet kans op medaille groeien • Schoonspringster Van Duijn als tiende naar finale