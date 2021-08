Op de balk weet Simone Biles weer precies wat boven en onder is

Handbal­sters wacht pittig karwei tegen Frankrijk na winst in laatste groepswed­strijd

2 augustus De Nederlandse handbalsters hebben zich verzekerd van de tweede plek in Groep A van het olympische toernooi in Tokio. Na zeges op Japan, Zuid-Korea en Angola en de nederlaag tegen Noorwegen werd er in de laatste groepswedstrijd tegen Montenegro wederom gewonnen: 30-29.