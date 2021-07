Openhartige turnkampioene Biles oogst lof: ‘Mentale gezondheid is belangrijker dan sport’

De Amerikaanse turnkampioene Simone Biles (24) heeft zich dinsdag niet vanwege een blessure, maar vanwege mentale problemen teruggetrokken uit de teamfinale op de Olympische Spelen in Tokio. Na afloop gaf ze tekst en uitleg. ,,We zouden plezier moeten hebben, maar dat is nu gewoon niet het geval.”

De winnares van vier keer olympisch goud in 2016 begon op sprong en leek zich daarbij te hebben geblesseerd. Ze verliet de hal en keerde terug met een ingetapete voet. Volgens de Amerikaanse turnbond kan Biles vanwege een medisch probleem niet in actie komen. ,,Per dag wordt nu haar situatie bekeken”, aldus de bond. Zelf zei Biles dat het om ‘mentale problemen’ ging.

Later gaf ze op een persconferentie een uitgebreide toelichting. ,,Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", begon ze. ,,Deze Spelen zijn heel stressvol. Het zijn sowieso lange weken geweest, een lang proces, een lang jaar. Ik denk dat we allemaal op onze tenen lopen. We zouden daar moeten staan om plezier te hebben, en dat is gewoon niet het geval. De warming-up ging nog goed, maar daarna was ik aan het schudden en trillen. Toen ik naar buiten kwam, voelde ik al: Nee, het mentale gedeelte is niet in orde. Daarom moest ik het overlaten aan de andere meiden. Het was beter om even een stap terug te doen.”

In de Verenigde Staten (en eigenlijk in de hele sportwereld) is veel lof voor de beslissing én de openhartigheid van Biles. ,,Of ik later nog in actie kom? Dat zullen we moeten afwachten.” Ook kwam ze met een belangrijke boodschap. ,,We moeten lichaam én geest beschermen, want uiteindelijk is mentale gezondheid belangrijker dan sport.”

Goud voor Rusland

Biles plaatste zich voor alle turnfinales. Maar zonder haar lukte het de Verenigde Staten niet om een gouden medaille te veroveren. De Russische turnploeg profiteerde van haar afwezigheid. Vladislava Oerazova, Viktoria Listoenova, Angelina Melnikova en reserve Lilia Achaimova stonden na de vier onderdelen op 169,528 punten, goed voor de eerste olympische titel bij de vrouwen in 29 jaar. De Amerikaanse turnsters, zegevierend in 2012 en 2016, kwamen niet verder dan 166,096. Het brons was voor Groot-Brittannië. Nederland haalde de finale niet.

