Organisatie meldt 19 nieuwe besmettingen, daarbij 3 atleten

Welten op tijd fit bij hockey­sters: ‘Ik zal er staan vanaf de eerste wedstrijd’

20 juli Hockeyster Lidewij Welten is naar eigen zeggen klaar voor de Olympische Spelen. De 31-jarige aanvalster liep half mei nog een zware hamstringblessure op, maar is daar wonderbaarlijk snel van hersteld. ,,Voor mij was deze wedstrijd wél heel belangrijk”, zei Welten na de 2-1-overwinning in de verkorte oefenwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.