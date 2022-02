Patrick Roest ziet goud door vingers glippen: 'Dit doet wel pijn’

Bergsma: ‘Te veel geforceerd’

Bij Jorrit Bergsma overheerste de teleurstelling. Hij werd vijfde, waar hij eremetaal als doel had. ,,Ik had gehoopt hier voor een medaille te rijden. Ik ging er niet fel genoeg in en dan kom je al niet goed in je race. Het ijs is hier ook wat zwaarder, dus je kan in principe wat vlotter beginnen. Dan zou zit je er gelijk goed in en dat was nu niet het geval. Je verliest dan ook nog een seconde in de laatste ronde, maar toen was het al klaar.”