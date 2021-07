Podcast Ti-Ta-Tokio | De persconferentie, de knuffel van Tess Wester en onzin rond Van der Breggen

Toussaint in olympische voetsporen van moeder Jolanda de Rover: ‘Heel cool, dat wist ik niet’

5:54 In haar eerste finale op mondiaal niveau heeft Kira Toussaint (27) niet kunnen stunten op de 100 meter rugslag. In de olympische zwemarena van Tokio bleef ze steken op de zevende plek. Wel volgde ze haar moeder op als rugslagzwemster in een olympische finale. ,,Heel cool, dat wist ik niet.”