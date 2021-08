Podcast Ti-Ta-Tokio | ‘Ik rijd als een Wakimoto’

Video Braspennin­cx volgt Ligtlee op met sensatio­neel goud op keirin: ‘Wat heb ik gedaan?’

5 augustus Shanne Braspennincx heeft op de Olympische Spelen in Tokio goud gewonnen op het onderdeel keirin. Dat deed de 30-jarige baanrenster op overtuigende wijze. Braspennincx finishte ook in haar halve finale al als eerste. Met de zege volgde ze Elis Ligtlee op. Zij won goud in Rio in 2016. ,,De titel blijft lekker in Nederland”, glunderde Braspennincx.