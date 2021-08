Podcast Ti-Ta-Tokio | ‘Olympisch goud, hoe lekker is die dan!’

Met vandaag: een terugblik op het historische baangoud van de teamsprinters. Theo Bos is voor ons aanwezig in Tokio als analist, maar veel scheelde het niet of juist hij maakte deel uit van de winnende ploeg. Bos belt starter Roy van den Berg op, die lekker aan het nagenieten is van het goud. ,,Ik zit hier serieus op een blok beton, schuin tegenover ons huisje, de boel te laten bezinken.”