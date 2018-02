Poetin juicht uitspraak CAS toe

Canadese skiër Guay mist Spelen door rugproblemen

31 januari De Canadese skiër Erik Guay komt niet in actie op de Olympische Spelen van Pyeongchang. De 36-jarige Canadees, die gespecialiseerd is in de afdaling en de Super G, heeft laten weten dat hij door ernstige rugproblemen niet kan deelnemen.