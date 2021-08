Polsstokfenomeen ‘Mondo’ Duplantis: de Zweedse superster die alsmaar droomt van meer

Veel mensen zitten er niet in het Olympisch Stadion en toch hoor je bij zijn sprongen over 5,92 meter, 5,97 meter en 6,02 meter een golf van ongeloof over de tribunes gaan. Armando ‘Mondo’ Duplantis, een artiest in de lucht. Die met behulp van zijn polsstok en dankzij een mix van snelheid, kracht, techniek, lenigheid en durf de lucht in gekatapulteerd wordt en dan met precisie zijn lichaam over de lat krult.



Hij is vastberaden een show weg te geven. En omdat Christopher Nilsen, zijn enige echte uitdager vandaag, ook bij zijn derde poging niet over de 6,02 meter reikt, weet Duplantis dat het eerste doel binnen is: de olympische titel. Zijn eerste. Een paar omhelzingen, alvast de hartelijke felicitaties en de klanken van ABBA’s Dancing Queen uit de speakers in Tokio. Mooi, maar de 21-jarige Zweedse wereldster wil meer.