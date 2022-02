Programma vandaag Olympische Spelen | Irene Schouten aast op derde goud, de laatste van Sven Kramer

Viervoudig olympisch kampioen Kramer is in de National Speed Skating Oval ingedeeld in de eerste halve finale. Jorrit Bergsma, de andere deelnemer van TeamNL op dit onderdeel, zit in de tweede groep. De halve finales beginnen om 08.00 uur Nederlandse tijd en van beide halve finales plaatsen de beste acht zich voor de eindstrijd, waar later op zaterdag (09.30 uur) dus zestien schaatsers aan meedoen. Vier jaar geleden bezorgde Koen Verweij Nederland brons op dit onderdeel.

Bergsma en Kramer reden nog nooit samen op de massastart. Het wordt een moeilijk verhaal, verwacht de eerste. ,,Daar kunnen we realistisch over zijn.” Volg alle races in ons liveblog.

Irene Schouten en Marijke Groenewoud

Bij de vrouwen doen Irene Schouten (tweede halve finale) en Marijke Groenewoud (eerste halve finale) mee aan de massastart. Schouten hoopt, na winst van de 3000 en 5000 meter, haar derde olympische titel te pakken. De halve finale van de vrouwen staat om 08.45 uur op het programma. De finale wordt vanaf 10.00 uur gereden en is uiteraard te volgen via ons liveblog.

Volledig scherm Irene Schouten (l) en Marijke Groenewoud pakken goud en zilver op het EK. © Pro Shots / Erik Pasman

De viermansbob

Op de voorlaatste dag van de Spelen kwamen vanmorgen vroeg al de Nederlandse bobbers in actie in de viermansbob. Piloot Ivo de Bruin kon echter met Jelen Franjic, Janko Franjic en Dennis Veenker gene potten breken in de eerste twee heats.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

