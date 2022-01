Qmusic nieuwe radiopartner NOC*NSF bij Olympische Spelen

Qmusic maakt deel uit van DPG Media, dat met deze krant al vanaf 2018 partner is van NOC*NSF. Met het toevoegen van Qmusic als exclusief radiopartner intensiveert DPG deze samenwerking. Bij de verschillende titels verschijnen er videoreeksen, acties, interviews en podcasts.

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: ,,Qmusic is een prachtig, vernieuwend radiostation dat al geruime tijd een grote vaste, maar nog steeds groeiende, groep luisteraars aan zich weet te binden. Voor ons een belangrijk platform om TeamNL onder de aandacht te brengen bij de fans. Zeker nu er geen Nederlandse fans bij de Winterspelen in Peking aanwezig mogen zijn. Dat de Qmusic dj’s tijdens de verschillende shows aandacht besteden aan de sportprestaties van onze TeamNL sporters, is een enorme meerwaarde.”

Robert Bernink, algemeen directeur Qmusic & directeur entertainment DPG Media: ,,We kijken ernaar uit om de olympische fakkel over te nemen als dé radiopartner van NOC*NSF. Het DNA van Qmusic en NOC*NSF sluit naadloos op elkaar aan. We hebben als gezamenlijk uitgangspunt om mensen te verbinden en te inspireren en dat gaan we de komende jaren doen, zowel bij de Olympische Spelen, als met sport in het algemeen.”

Over een aantal weken zal Qmusic - als exclusief mediapartner- in verschillende shows uitgebreid verslag doen van de Olympische Spelen in Peking. Daarnaast gaat de radiozender door het jaar heen content maken met de sporters van TeamNL. Exacte plannen worden in een later stadium bekendgemaakt.

Volledig scherm Robert Bernink. © Qmusic

