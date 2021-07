Racisme-rel rond Duitse wielercoach: ‘Haal die kamelendrijver in!’

,,Als ik goed begreep wat hij daar schreeuwde, was het helemaal verkeerd, maar dan ook echt helemaal”, reageerde ARD-commentator Florian Nass in de uitzending.

Moster heeft inmiddels gereageerd bij Bild. ,,Ik ben geen racist", aldus de coach na zijn uitspraak. ,,Ik sta voor de waarden van de sport. Ik respecteer de prestaties van alle deelnemers en heb me al publiekelijk verontschuldigd voor deze uitspraken. Het doet me echt pijn en hoewel er vaak harde taal wordt gebruikt in de sport, zijn hier geen excuses voor.”

,,Die verklaring is niet acceptabel", zegt Rudolf Scharping, voorzitter van de Duitse wielerbond. ,,We zullen er na de Olympische Spelen over praten en de verontschuldiging van Moster en de druk waar hij onder staat meenemen in de beoordeling.” Het betekent volgens Bild in ieder geval dat Moster in Tokio mag blijven.