Reconstructie | Olympische bubbel was al lek voordat ‘coronavlucht’ KL861 opsteeg

25 juli De Nederlandse roeiploeg op de Olympische Spelen wordt vanwege de drie coronagevallen voorlopig helemaal afgezonderd van de deelnemers uit andere landen en van de vrijwilligers in Tokio. Zo kan de ploeg bij de olympische roeibaan niet langer gebruikmaken van de eetzaal en de algemene warming-upruimte. ,,We hebben van de internationale federatie het verzoek gekregen of wij eraan willen meewerken om het voor de vrijwilligers, de organisatie en met name de andere landen zo veilig mogelijk te maken”, zegt technisch directeur Hessel Evertse. ,,Dat doen we natuurlijk.”