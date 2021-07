Roos Zwetsloot net buiten medailles: ‘Ik ga liever strijdend ten onder’

Roos Zwetsloot heeft in Tokio naast een olympische medaille gegrepen bij het skateboarden. De 20-jarige sportvrouw uit Zeist eindigde in het Ariake Urban Sports Park van Tokio als vijfde op de spectaculaire discipline, die in Tokio zijn debuut maakt op de Olympische Spelen.

Zwetsloot plaatste zich overtuigend voor de finale van het onderdeel street. Ze noteerde na twee runs en vijf ‘tricks’ de vierde score. In de finale leek ze bezig aan een sensationeel optreden. De Nederlandse ging na de twee runs en de eerste trick nog aan de leiding, maar de vier acrobatische acties daarna mislukten, waardoor ze wegzakte in het klassement.

Het goud was voor de Japanse Momiji Nishiya, het zilver ging naar de Braziliaanse Rayssa Leal. Beide skateboardsters zijn pas 13 jaar oud en behoren tot de jongste medaillewinnaars ooit op de Spelen. De 16-jarige Japanse Funa Nakayama pakte het brons.

Het onderdeel street is de technische variant van het skateboarden. In een soort betonnen bak zijn tal van obstakels neergelegd, zoals leuningen, bankjes, muurtjes en trapjes waar de skateboarders hun kunsten vertonen. Een jury beoordeelt de uitvoering en geeft een score.

Quote Ik vond het supervet Keet Oldenbeuving Zwetsloot, die vanaf haar 13e serieus met de sport bezig is, noemde haar vierde ‘attempt’ cruciaal. Ze deed een moeilijke manoeuvre (overcrooked) op een rails, maar bij de landing ging het mis en viel ze van haar plank. Met de nulscore gaf ze het goud uit al praktisch uit handen. Toen ook de tweede trick mislukte, was de titel buiten bereik. Met nog twee nulscores daarna was een medaille vergooid.

,,Ik was niet van plan op safe te gaan, ik wilde het niet halfbakken doen. Ik had graag een medaille gewild, maar terugkijkend had ik het niet anders gedaan. Ik ga liever strijdend ten onder”, zei Zwetsloot na afloop. ,,Als die ene trick lukt, ziet het er heel anders uit. Het gaat mis op techniek, lichamelijk was ik fit.”

Twee meisjes van 13 waren beter. ,,Ik weet niet wat ze daar eten in Brazilië en Japan”, grapte Zwetsloot. ,,Ik vind het wel heel tof dat die meisjes op deze leeftijd al zo veel progressie maken en sprongen maken waarbij ik wel even nadenk of ik dat wel zou doen. Ze tillen het niveau van onze sport wel op en ik ben benieuwd hoe dat zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Zelf heb ik nu al zin in Parijs over 3 jaar.”

SkateKeet

Voor Keet Oldenbeuving, de vlaggendraagster van de Nederlandse equipe bij de openingsceremonie, zaten de Spelen in Tokio er al eerder op. Ze noteerde de twaalfde score en dat was niet voldoende voor een finaleplaats. Keet, ook wel ‘skatekeet’ genoemd, had bij de beste acht moeten eindigen.



Oldenbeuving stond na de eerste heat bovenaan en hoopte dat het genoeg was voor een finaleplaats, maar de wereldtop moest toen nog komen. ,,Ik vond het supervet. Het was echt een droom om hier te rijden. Niet alles lukte, maar ik heb wel plezier gehad en dat is altijd goed. Ik probeerde nog een paar moeilijke tricks om een hogere score te krijgen, maar het lukte helaas niet.”

