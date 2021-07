Sanne Wevers twijfelde over verdedigen olympisch goud: ‘Het gemis van Vincent is heel groot’

Ze bekende vijf dagen te hebben getwijfeld of ze wel naar Tokio wilde afreizen zonder de man die er in haar carrière altijd bij was. ,,Ik weet niet of dat lang is. Het is nogal een groot besluit, als je coach niet mee mag. Het was een moeilijke keuze, waar veel bij komt kijken.” Sanne Wevers nam haar eigen besluit, zonder advies van haar zus of vader. ,,Die maandag ging de knop om. Dat wil niet zeggen dat er niet af en toe veel moeilijke momenten zijn. Het gemis is heel groot, dat neemt niemand weg. Met de staf die er nu bij is, werkt het best oké, maar het is gewoon anders.” Hoe ze denkt zondag bij de kwalificatiewedstrijd de lading die er op deze Spelen ligt weg te nemen? ,,Door dit soort vragen niet meer te beantwoorden. Op het moment dat we de hal in gaan, moet ik het naast me neerleggen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere.”