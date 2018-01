Schaatsicoon Schenk gokt op zes gouden olympische medailles

,,Maar na de EK shorttrack eerder deze maand in Dresden durf ik er wel twee bij op te tellen. De onvoorspelbaarheid is echter groot bij het shorttracken. Er kan veel misgaan, veel meer dan bij het langebaanschaatsen'', concludeert de rijzige Noord-Hollander, die met Kees Verkerk in de jaren zestig en zeventig een heldenstatus verwierf ('Ard en Keessie'). Schenk heeft groot vertrouwen in onder anderen Sjinkie Knegt, de kleurrijke Fries die bij de EK shorttrack een klasse apart was (vijf keer goud). ,,Hij is nuchter, maar ook onberekenbaar. Hij kan lang wachten, maar ook plotseling toeslaan. Het lijkt een beetje op een eindsprint in het wielrennen. Daar komt het ook aan op de laatste 200 meter. Wie de hardste kop heeft, wint.''

Schenk is in de loop der jaren een groot fan geworden van het shorttracken. ,,Ik was vorig jaar bij de WK in Ahoy. Dat was een geweldige show. Ik betrapte mezelf erop, dat ik ging staan en begon te juichen voor een schitterende inhaalactie van Sjinkie of Suzanne Schulting. Doorgaans blijf ik gewoon rustig zitten, of het moet bij een schaatstoernooi op de lange baan zijn, zoals vorig jaar bij de WK allround in Hamar. Dan ga ik nog weleens naar binnen, om wat te praten of wat te eten en te drinken. Dan kom ik pas weer naar buiten als het echt spannend wordt.''