Schippers doorstaat test: ‘Ik was nog erg aan het zoeken’

Hoewel haar kwetsbare rug de eerste test doorstond, kan Dafne Schippers er nog niet op gerust zijn dat ze halve finales van de 200 meter op de Olympische Spelen in Tokio doorstaat. De 29-jarige atlete uit Utrecht eindigde in haar serie van de 200 meter als derde en plaatste zich met moeite voor de halve eindstrijd, die in de Japanse avond worden gelopen.

Schippers liep een tijd van 23,13 en was daarmee slechts 0,01 sneller dan de Duitse Lisa Marie Kwayie. Een fotofinish moest uitsluitsel geven. De serie werd gewonnen door Shelly-Ann Fraser-Pryce uit Jamaica: 22,22.

Quote Je probeert zoveel mogelijk te sparen Dafne Schippers Het laatste stuk oogde stroef, maar Schippers zegt dat ze zich bijna misrekend had. ,,De bocht was niet super, in baan 2. Ik wilde niet op de lijn stappen. Ik was nog erg aan het zoeken. Uiteindelijk kwam ik redelijk de bocht uit, maar het is moeilijk om te zien wat ze in baan 7 en 8 doen. Ik wilde niet te hard doorlopen omdat ik vandaag nog een keer moet. Ik voelde dat het goed zat, maar uiteindelijk zaten ze dichterbij dan ik dacht. Ik maakte het misschien te spannend.”

Want het verschil met de nummers 4 en 5 in haar heat was slechts 0,01 en 0,03 seconde. Op een nippertje is Schippers dus door. Het scheelde weinig of ze was toch echt al uitgeschakeld. ,,Dat had gekund. Maar nu kies ik daarvoor op dat moment. Je probeert zoveel mogelijk te sparen. Ik weet dat het niet makkelijk is om de finale te halen, maar ik ga er alles aan doen.”

Volledig scherm Dafne Schippers. © Pro Shots / Thomas Bakker

Hoe ze zich voelt? ,,Oké”, zegt ze. ,,Maar het is gek zo een toernooi in te gaan.” Niet als favoriet, niet optimaal voorbereid door haar rugproblemen. ,,Ik moet gewoon een hele harde halve finale halen om überhaupt kans te maken op de finale. Tuurlijk kan ik een stuk sneller dan nu, maar of dat genoeg is met deze concurrentie, die ook nog heel harder is gaan lopen door de innovaties (de snelle sprintspikes van andere merken, red.), is afwachten. Nu is er zo’n grote groep die onder de 22,5 seconden loopt. Daar kom je normaal mee in de finale.”

Heeft ze dan zelf niet overwogen andere spikes dan die dan van haar sponsor Adidas te dragen? ,,Nee, dat kan gewoon niet.”

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Schippers was 5 jaar geleden op de Spelen van Rio nog de topfavoriete voor goud en voelde het zilver als een troostprijs, in Tokio heeft de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter haar verwachtingen bijgesteld. De finale halen wordt al een opgave, een medaille zou een enorme verrassing zijn.

Schippers heeft een dubbele hernia. Er is slijtage tussen de wervelschijven en die bemoeilijkt de sprinttrainingen. Er zijn dagen bij dat ze van de pijn niet weet hoe ze haar bed moet uitkomen. Haar topsnelheid heeft er onder geleden; ze kwam de afgelopen jaren niet in de buurt van de tijden waarmee ze in 2015 de wereld verbaasde: 10,81 op de 100 meter en 21,63 op de 200 meter.

Jamile Samuel

Atlete Jamile Samuel is op de Olympische Spelen ook niet van start gegaan in de series van de 200 meter. Vorige week besloot de 29-jarige Amsterdamse sprintster zich al af te melden voor de 100 meter, het koningsnummer. ,,Samuel heeft een lichte blessure. We nemen geen risico met het oog op verergering. Daarom is ze niet gestart”, meldde Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, kort na de series.

Bekijk hieronder alle uitslagen en het verdere programma van het olympisch atletiektoernooi

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is nog niet duidelijk of de deelname van Samuel aan de 4x100 meter in gevaar komt. Ze is doorgaans vaste loopster in het Nederlandse estafettekwartet.



Samuel is voor de derde keer aanwezig op de Olympische Spelen. In Londen 2012 werd ze met de estafetteploeg 4x100 meter zesde. In Rio 2016 kwam ze op de 200 meter niet verder dan de eerste ronde en werd ze met de estafetteploeg ook uitgeschakeld in de eerste ronde.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.