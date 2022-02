Schouten straalt met haar medailles, De Jong en Leerdam kijken uit naar laatste afstand

Olympische medaille­win­naars bij terugkomst gehuldigd in Amsterdam

De medaillewinnaars op de Olympische Spelen van Beijing worden volgende week maandag bij terugkomst in Nederland gehuldigd. Dat gebeurt in het Hilton Hotel in Amsterdam, in het bijzijn van familieleden en vrienden van de medaillewinnaars. Ook de overige sporters zijn daar bij.

14 februari