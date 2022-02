Shorttracksters met machtsvertoon naar gedroomd goud op Olympische Spelen

samenvattingDe Nederlandse shorttracksters hebben in Peking hun favorieten rol waargemaakt en het goud veroverd op de relay. Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof rekenden op grootse wijze af met Zuid-Korea (zilver), Canada (brons) en China. Voor Schulting was het alweer de tweede gouden plak van de Spelen en haar derde in totaal.

Nederland heerste in de finale. Starter Poutsma greep meteen de kop, maar China en Zuid-Korea zaten constant op het vinkentouw. Velzeboer werd halverwege de race dan ook voorbij gestoken door een Chinese shorttrackster, maar reageerde daar weergaloos op.

Vrijwel direct kwam Nederland terug aan de leiding, om deze niet meer uit handen te geven. Schulting maakte het vakkundig af en schreeuwde het uit toen ze over de finish kwam. In een olympisch record was het goud binnengehaald.

Volledig scherm De Nederlandse shorttracksters vieren hun olympische titel. © ANP

Afgelopen woensdag had het Nederlandse kwartet, in Peking ook nog ondersteund door reserve Rianne de Vries, eenvoudig hun halve finale gewonnen. Mede doordat Italië toen al vroeg wegviel kwam een finaleplek geen moment in gevaar. In de eindstrijd beloofde het lastiger te worden met tegenstand van titelverdediger Zuid-Korea, Canada en gastland China.

De Nederlandse vrouwen stonden pas voor het eerst in de olympische finale, maar werden toch als de grote favoriet gezien. Die status had dit viertal onder meer te danken aan de allereerste wereldtitel die vorig jaar in Dordrecht gewonnen werd.

Vier jaar geleden veroverde de aflossingsploeg van bondscoach Jeroen Otter op miraculeuze wijze het olympisch brons via de B-finale. In Pyeongchang maakte de inmiddels overleden Lara van Ruijven ook nog onderdeel uit van het team.

