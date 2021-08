Sifan Hassan knalt met mooie eindsprint overtuigend naar finale 1500 meter

Hassan begon haar race weer achteraan, maar schoof in de laatste ronde naar voren en zat al snel bij de eerste vijf loopsters. In de laatste tweehonderd meter gaf ze in de eindsprint nog even gas en zo won ze de race in de tweede halve finale. De beste vijf loopsters uit de beide halve finales hebben zich geplaatst voor de finale.



Hassan won maandag al goud op de 5000 meter in een prachtige tijd van 14 minuten en 36,79 seconden. Hassan bezorgde Nederland daarmee het eerste atletiekgoud sinds Ellen van Langen op de 800 meter bij de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Ze won na een machtige versnelling in de slotronde de 5000 meter, nadat ze enkele uren eerder in de kwalificaties op de 1500 meter nog was gevallen op 400 meter voor de finish. Met een knappe inhaalrace kwam ze ook toen als eerste over de finish.



De 28-jarige atlete, die in 1993 werd geboren in Ethiopië en in 2008 naar Nederland kwam, wil ook nog voor goud gaan op de 10.000 meter. De finale van die afstand is zaterdag om 12.45 uur.