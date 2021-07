Sifan Hassan volgt haar hart en gaat voor unieke trilogie

Het hing in de lucht, maar nu is het definitief. Sifan Hassan staat ook op de startlijst van de 1500 meter. Haar management bevestigt dat ze gisteravond heeft besloten op drie afstanden atletiekhistorie na te jagen. ,,Ik volg mijn hart.”

De 28-jarige ster van de Nederlandse equipe was een zekerheidje voor de 5000 en de 10.000 meter, twee afstanden waarop ze tot de topfavorieten behoort voor het goud. Maar Hassan wilde meer, houdt van uitdagingen en speelde al veel langer met de gedachten om ook op haar geliefde 1500 meter te starten. Drie afstanden, drie keer presteren op het hoogste podium, in de kracht van haar leven - dáár ging haar hart sneller van kloppen. ,,Ik heb mijn hart gevolgd. Dat vind ik veel belangrijker dan medailles winnen. Het houdt me gemotiveerd en daardoor blijf ik genieten van deze prachtige sport.”

En dus kreeg ze de steun van haar coach Tim Rowberry, die ook zag dat Hassan een groot herstelvermogen heeft. En van haar management van Global Sports Communication, die weten hoe Hassan in elkaar steekt en dat ze tot grote dingen in staat is áls ze haar dromen mag volgen.

Haar programma raakt wel overvol door haar keuze. Ze loopt - Nederlandse tijden - bijvoorbeeld morgennacht de 1500 meter-serie, terwijl ze ‘s middags op de 5000 meter probeert voor het eerst in haar carrière een olympische titel hoopt te pakken. Het is een risico. Misschien gooit de tweevoudig wereldkampioene van 2019 er wel goud mee weg. Blijkt een sterke concurrent als Letesenbet Gidey komende zaterdag bijvoorbeeld frisser op de 10.000 meter. Maar Hassan heeft haar gevoel en haar hart gevolgd.

Overvol programma van Hassan

• Vrijdag: 12.00 5000m serie

• Maandag 2 augustus: 02.35 uur, 1500 meter serie + 14.40 uur 5000 meter finale

• Woensdag 4 augustus: 12.00 uur 1500 meter halve finale

• Vrijdag 6 augustus: 14.50 uur 1500 meter finale

• Zaterdag 7 augustus: 10.000 meter finale

*NL tijden (in Japan is het zeven uur later)

