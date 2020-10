Sportkoepel: Geen olympische bubbel in Tokio, ‘wel complexe puzzel’

Door Rik Spekenbrink



De sportkoepel begint met de opmerkelijk stellige mededeling dat er ‘geen twijfel meer bestaat’ over het doorgaan van Tokio 2021. ,,We zeggen het nog maar eens: de Spelen gaan door”, zegt Pieter van den Hoogenband, chef de Mission voor TeamNL. ,,Maar het is een complexe puzzel.”

Quote Neem onze honkbal­lers. Als zij geen qualifier mogen spelen, wie of wat bepaalt dan of ze naar Tokio gaan? Pieter van den Hoogenband Aan de online sessie met het organisatiecomité deden maandag 150 landen mee. Opvallendste nieuws: er komt geen ‘bubbel’ in de Japanse hoofdstad. Terwijl het Internationaal Olympisch Comité onlangs nog verkondigde te kunnen leren van de manier waarop vorige maand de Tour de France is georganiseerd, met bubbel dus. Ook in tennis, Formule 1 en de grote Amerikaanse sporten wordt sinds de coronapandemie met een ‘afgesloten milieu’ gewerkt. ,,Tijdens de Olympische Spelen wordt vooral een beroep gedaan op ieders gedrag”, vertelt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF. ,,De details worden nog uitgewerkt, maar denk aan de richtlijnen die in Nederland gelden: afstand houden en aan de hygiëne denken.”

Het ziet er nu naar uit dat atleten straks vijf keer een coronatest moeten ondergaan, voordat ze het olympisch dorp mogen betreden.

Volledig scherm Pieter van den Hoogenband. © ANP ,,Dat klinkt misschien heftig, maar naar verwachting zijn dit makkelijk uit te voeren testen. De sneltesten worden steeds betrouwbaarder”, zegt Van den Hoogenband. Ook denkt het Japanse organisatiecomité aan een kleiner dorp. Sporters komen pas een paar dagen voor hun wedstrijd binnen en gaan na afloop weer naar huis. Wel is er een ‘pre camp’, een plek buiten het olympisch dorp waar de aangekomen atleten in quarantaine zitten en zich kunnen voorbereiden. Momenteel hanteert Japan een verplichte quarantaine van twee weken, mogelijk is dat volgend jaar anders. Deelnemende landen wordt verder gevraagd hun niet-sportieve delegaties beperkt te houden.

Het IOC werkt met vier verschillende scenario’s, waarbij de gunstigste variant uitgaat van een coronavirus dat onder controle is en het virus in het meest pessimistische scenario nog voor grote mondiale ongelijkheid zorgt. Alleen ‘scenario 2’ is momenteel verder uitgewerkt, omdat dat het meest waarschijnlijke zou zijn. In dat zogenoemde basisscenario staat dat er tegen de tijd van de Spelen wel een vaccin is, maar dat niet voor iedereen verkrijgbaar is. Ook zijn er nog lokale verschillen als het gaat om corona en is ‘social distancing’ de norm.

Hendriks herhaalt dat zijn grootste zorg uitgaat naar de kwalificatietrajecten. Door de pandemie zijn in tal van sporten kwalificatietoernooien uitgesteld of afgelast. Veel atleten weten op dit moment niet hoe, waar en wanneer ze zich voor Tokio kunnen plaatsen. ,,Al in de zomer gaf ik aan dat hier beslissingen over moeten worden genomen. Neem als voorbeeld onze honkballers. Als zij geen qualifier mogen spelen, wie of wat bepaalt dan of ze naar Tokio gaan? Het is wat mij betreft onacceptabel als die beslissingen achter de vergadertafel worden gemaakt.”



De Olympische Spelen beginnen op vrijdag 23 juli 2021, een jaar later dan gepland.