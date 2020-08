Stubbe en Van Iersel niet samen naar Olympische Spelen: ‘Dit is een grote klap’

Stubbe last in overleg met haar medische staf een noodzakelijke pauze in. Van Iersel hoopt met een nieuwe partner zich alsnog te plaatsen voor de Spelen.



De 23-jarige Stubbe en de 32-jarige Van Iersel werkten al sinds 2017 samen. ,,Het onverwachte besluit van Joy is een grote klap voor mij", vertelt Van Iersel op de site van de volleybalbond. ,,Na alle tijd, plezier en energie die we er met ons team in hebben gestoken, had ik dit avontuur graag samen met Joy, onze coach Danny en onze staf afgemaakt. Ik kan helaas op dit moment niets anders doen dan Joy haar besluit respecteren. Ik ga op zoek naar een nieuwe partner om te strijden voor de Olympische Spelen in Tokio. Voor mij is opgeven geen optie. Het olympische vuur in mij is nog lang niet gedoofd en ik zou graag mijn carrière op een positieve manier willen eindigen. Ik wens Joy veel succes in de toekomst.”