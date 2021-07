Supertalent Femke Bol imponeert, ook Visser en Vloon door

Gezien haar status hoefden de series geen groot probleem te vormen voor Bol, en dat gebeurde ook niet. Ze liep de hele race soeverein aan de leiding en kon in de laatste honderd meter de voet flink van het gaspedaal halen. Het gat met nummer twee Tia-Adana Belle uit Barbados was nog altijd meer dan een seconde.



Bol ontwikkelde zich het afgelopen jaar spectaculair en geldt in Tokio als een van de topfavorieten voor goud. De 21-jarige Amersfoortse scherpte meerdere keren het Nederlands record aan. Begin deze maand deed ze dat voor het laatst in 52,37.

McLaughlin langzamer

Slechts één atlete was sneller dit seizoen. De Amerikaanse Sydney McLaughlin dook als eerste vrouw ooit onder de 52 seconden en scherpte het wereldrecord aan tot 51,90. McLaughlin won ook haar heat, maar was met 54,65 iets langzamer dan haar Nederlandse concurrente.



Bol is in Tokio ook een belangrijke schakel in de estafetteploegen. Ze kan worden ingezet als troef op de 4x400 meter. De halve finales van de 400 meter horden staan maandag vanaf 13.35 uur (Nederlandse tijd) op het programma. De finale is in de nacht van dinsdag op woensdag om 04.30 uur.

Nadine Visser imponeert

Nadine Visser heeft de halve finales bereikt van de 100 meter horden. De 26-jarige Noord-Hollandse rende naar de tweede plaats in haar serie in een uitstekende tijd van 12,72. De Costaricaanse Andrea Vargas was net iets sneller: 12,71. Een plek bij beste vier volstond om door te dringen naar halve finales, die op zondag zijn.

Het was voor Visser spannend of ze de Olympische Spelen zou halen, want bij haar eerste wedstrijd outdoor in het olympische seizoen liep ze een hamstringblessure op, die haar zes weken aan de kant hield. Ze herstelde echter voortvarend en kon in aanloop naar de Spelen in Tokio nog wat wedstrijdritme opdoen. In de Diamond League van Gateshead noteerde ze 12,78 en zag ze dat de vorm groeiende was. Bij haar eerste optreden in het lege Olympisch Stadion van Tokio liet ze zien dat ze weer kan strijden voor in ieder geval een finaleplaats en wellicht zelfs meer.

Visser is tweevoudig Europees kampioene indoor op de 60 meter en is met 12,62 houdster van het Nederlands record op de 100 meter horden. Ze liep dat in 2019 in de halve finales bij de WK in Doha. Op dat toernooi eindigde ze als zesde in de finale in 12,66. Ze was er 5 jaar geleden ook bij op de Olympische Spelen van Rio, maar toen op de zevenkamp. Ze eindigde als negentiende.

Menno Vloon naar finale

Bij het polsstokhoogspringen heeft Menno Vloon zich geplaatst voor de finale. De 27-jarige Zaandammer kwam tot een geslaagde sprong over 5,75 meter en dat was voldoende voor een plek bij de beste twaalf.



Aanvankelijk had ook Rutger Koppelaar zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Maar een coronabesmetting en daarbij horende quarantaine gooide voor hem roet in het eten.



De finale polsstokhoogspringen staat dinsdag op het programma.

Tony van Diepen klaar op 800 meter

,,Ik had last van de warmte, maar dat kan ik niet als excuus opvoeren. Er zaten drie mannen van 1,43 in mijn serie, dus ik wist dat het alles of niets zou worden. Op 50 meter voor de finish verzuurde de benen compleet’’, zei Van Diepen na zijn race. Van Diepen kan zaterdag ingezet worden in de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd, die in de finale uitkomt.

Van Klinken klaar

Jorinde van Klinken is er bij de Olympische Spelen in Tokio niet in geslaagd de finale van het discuswerpen te halen. Dat is een flinke domper voor de 21-jarige atlete uit Assen, die het olympisch toernooi als aanvoerster van de wereldranglijst begon.

Ze kwam net tekort in de kwalificatie. Met haar beste worp van 61,15 eindigde ze als vierde in haar groep en dat leek aanvankelijk voldoende voor een plek bij de beste twaalf van alle deelneemster, maar in de andere groep wierpen onverwacht tien vrouwen de 1 kilo zware schijf verder dan Van Klinken en was ze haar finaleplek kwijt. De Amerikaanse Valarie Allman leverde met 66,42 de beste worp.

