Sven Kramer baalt van laatste 5000 meter: ‘Ik schaam me een beetje’

Kramer baalde van zijn optreden, zo zei hij voor de camera van de NOS. ,,Het was gewoon niet goed. Mijn rondetijden liepen te veel op. Het lukte me niet mijn rondes op 29.3 te houden. Ik moest te veel knokken. Eigenlijk schaam ik me ene beetje. Ik had toch wel de Team Pursuit in mijn hoofd, maar wilde hier niet zo over de baan heen gaan als nu. Het is niet anders. Dit is even incasseren.”