Thomas Krol geniet van Oranje-succes: ‘We laten het weer zien op het moment dat het moet’

Krol kwam voor Nuis in actie en zette, met een olympisch record, de snelste tijd neer. De tijd van de Deventenaar was sneller dan hij vooraf had ingeschat. ,,Ik heb gestreden tot het eind en mag met opgeheven hoofd zilver in ontvangst nemen", aldus Krol bij de NOS. ,,Je ziet dat Kjeld de tweede of derde rond iets beter doorrijdt, so be it. Ik heb alles uit de kast gehaald. Dit is de manier waarop ik rij, meer zat er niet in. Ik was niet eerder zo goed, maar dat gold ook voor Kjeld. De beste heeft gewonnen.”



,,Het enige wat voor een klein beetje twijfel zorgde, was dat ik tijdens het inrijden een een braam op mijn schaats opliep. Ik hoorde dat gesis tijdens het rijden. Maar dat doet niks af aan de prestatie van Kjeld, ik kan heel blij zijn met zilver. We hebben het weer laten zien op het moment dat het moest. ”