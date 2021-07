Tijdperk Wiegman ten einde na mokerslag: ‘Maar ik laat de ploeg goed achter’

Door Arjan Schouten



Zo ongelofelijk dichtbij waren haar Leeuwinnen. Nooit kreeg deze lichting de superieure Amerikanen zo dicht bij de afgrond als vrijdag in Yokohama. Gedomineerd, terug geknokt in een bloedstollende thriller, maar in de penaltyserie alsnog de boot in tegen de wereldkampioen. Een dramatische ontknoping in de kwartfinale die tranen opleverde bij nagenoeg haar complete selectie, maar Sarina Wiegman hield het droog.



De benutte penalty van Megan Rapinoe maakte laat op de Japanse avond een definitief einde aan haar bondscoachschap. Ruim twee uur lang lonkte de afslag naar een olympische medaille, tot Oranje in die serie alsnog moest buigen voor de wankelende superpower van het vrouwenvoetbal. Zo zat het karwei van Wiegman er na vierenhalf jaar opeens op. ,,En dat is hard. Keihard. Niet omdat ik nu hier stop, maar vooral omdat we niet door zijn’’, verzuchtte ze. ,,Dat komt aan als een mokerslag.”