Titelverdedigster Sanne Wevers mist balkfinale bij Spelen in Tokio

Sanne Wevers mag haar olympische titel op de evenwichtsbalk niet gaan verdedigen. Ze kwam niet verder dan een score van 13,866 en viel buiten de finaleplaatsen, wat een grote deceptie was voor de kampioen van Rio de Janeiro. Of het Nederlands team wel de landenfinale haalt, is nog afwachten.

Na een roerig jaar vol controverse, was het vanochtend aan de Nederlandse turnsters om in het Ariake Gymnastics Centre voor wat positief nieuws te zorgen. In 2016 haalde TeamNL de landenfinale en dat was ook nu de opdracht. Daarnaast stond plaatsing voor de individuele toestelfinales op het spel, waarbij natuurlijk in het speciaal werd uitgekeken naar de verrichtingen van olympisch kampioene Sanne Wevers op de balk.

Diezelfde Wevers kreeg bij het eerste toestel, de brug met ongelijke liggers, meteen een tegenslag te verwerken. Ze greep mis bij de hoge ligger en kwam ten val. Gelukkig voor de Nederlandse ploeg mag de laagste score telkens worden weggestreept.



Vlak voor Sanne Wevers turnden Vera van Pol en Eythora Thorsdottir een mindere oefening, maar daar mocht de olympisch kampioene zich niet door uit het veld laten slaan. Na lang wachten werd haar oefening met een score van 13,866 beoordeeld en daarmee stond ze op dat moment op de tiende plek. Omdat uit één land slechts twee turnsters deel mogen nemen aan een toestelfinale en er daardoor nog drie Chinezen wegvallen was er nog een klein beetje hoop, maar toen ook de Amerikaanse turngrootheid Simone Biles over haar score heen ging was het afgelopen. Zo kwam al in de kwalificatie een einde aan Wevers’ droom voor nieuw eremetaal.

Na afloop van de derde van vijf subdivisies, stond Nederland als team op de zevende plaats. Een plek bij de beste acht geeft aan het einde van de rit recht op een plek in de landenfinale. Allround stond Lieke Wevers er na haar laatste oefening op de achttiende plek het beste voor van de landgenoten. De beste 24 turnsters gaan door naar de eindstrijd.



Sanne en ook zus Lieke Wevers moeten het in Tokio doen zonder vader Vincent aan hun zijde. De in opspraak geraakte turncoach mocht na een verloren kort geding niet aanwezig zijn, nadat hij eerder nog een rechtszaak gewonnen had. Sanne gaf daarom eerder al aan dat ze twijfelde over haar deelname. ,,Maar op het moment dat we de hal in gaan, moet ik het naast me neerleggen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere", zei ze daarover.

