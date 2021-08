Top 10 in Tokio is geen toeval: on-Nederlands groot denken betaalt zich uit

Door Rik Spekenbrink



Voor de tweede keer in de geschiedenis sloot Nederland de Zomerspelen af in de top 10 van het medailleklassement. De eerste keer, 21 jaar geleden in Sydney, kwam de helft van het succes op het conto van drie unieke atleten: Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Leontien van Moorsel. De 25 medailles van toen werden in Tokio ruim overtroffen, in aantal en in diversiteit.