Uitslag peiling: ‘Irene Schouten leverde grootste prestatie, geen Spelen in land dat mensenrechten schendt’

Mensenrechten

Vooraf, tijdens en na de Spelen was er veel kritiek op de keuze van het Internationaal Olympisch Comité om de Spelen in China te houden. Maar liefst 71% van de Nederlanders is het er mee eens dat de Spelen niet gehouden moeten worden in een land dat de mensenrechten niet respecteert.

Ireen Wüst en Sven Kramer

Het (naderende) afscheid van Ireen Wüst en Sven Kramer heeft voor de meeste mensen weinig effect op de aantrekkingskracht van het schaatsen. 52% is het oneens met de stelling dat het langebaanschaatsen veel minder interessant wordt zonder het duo. 16% is het er wel mee eens.

Over de ploegenachtervolging zijn de meningen verdeeld. Nederland stelde teleur met alleen een bronzen plak voor de vrouwen. Tijdens de Spelen werd door veel betrokkenen gesteld dat in Nederland, in tegenstelling tot in andere landen, de nadruk ligt op de prestaties op de individuele afstanden. 39% van de ondervraagden zegt de individuele medailles ook belangrijker te vinden dan die van de ploegenachtervolging. 26% is het daar juist niet mee eens en 25% is neutraal.