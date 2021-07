Usain Bolt vindt snellere schoenen oneerlijk: ‘Lachwekkend dat ze de regels veranderen’

Hoewel er minder tijd in een race is voor het voordeel om een verschil te maken, is het mogelijk nog steeds genoeg om records te verbreken. ,,Ik kan niet geloven dat de spikes zijn aangepast tot een niveau waarop het atleten nu een voordeel geeft om sneller te lopen. Het is ook lachwekkend dat de atletiekbestuurders nu de regels veranderen terwijl ze dat in het verleden zo lang hebben tegengehouden,” zegt Bolt. Hij liep zijn hele carrière op traditionele spikes en is van mening ook dat de nieuwe schoenen ook een oneerlijk voordeel geven ten opzichte van atleten die ze niet dragen.