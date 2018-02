Van Beek raakt geen hand of deurknop meer aan

De uitbraak van het gevreesde norovirus eerder deze week in het wintersportoord Pyeongchang, waar de 'bergdisciplines' van de Winterspelen worden afgewerkt, heeft Van Beek niettemin nog wat bewuster gemaakt van de hygiëne in het olympisch dorp en op de ijsbaan. ,,Ik ken de verhalen van een wereldbeker in Salt Lake City waarbij de halve Nederlandse ploeg door het norovirus was geveld. Dat zet je dan wel even aan het denken als de naam van dat virus hier ook opduikt. Want ik ben nu helemaal fit en dat wil ik graag zo houden.''



Van Beek werd na Sotsji 2014 achtervolgd door blessureleed. De Zwolse moest in de afgelopen jaren onder meer een zware knieblessure, een astma-aanval en de ziekte van Pfeiffer overwinnen.