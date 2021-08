Van der Weerden emotioneel na aftocht hockeyers: ‘Schaam me voor wat we gebracht hebben’

Aan zijn derde Zomerspelen kwam vandaag tegen Australië al in de kwartfinale een einde. Was dit het laatste olympisch avontuur van Mink van der Weerden? ,,Uit frustratie kun je zeggen: ik moét en zal nog een keer. Maar ik weet het écht nog niet..”

Door Arjan Schouten



Groot was de emotie bij de strafcornerspecialist van de Nederlandse hockeyploeg. Zwaar teleurgesteld én gefrustreerd sjokte Mink van der Weerden het veld af in Tokio, na het verlies van Australië in de kwartfinale. ,,Speel je by far de beste wedstrijd van het toernooi, verlies je alsnog met shoot-outs. En koop je er dus geen kut voor’’, foeterde de 32-jarige Brabander.

Hij heeft zilver op zak van Londen 2012, was er in Rio vijf jaar terug ook bij, toen Nederland vierde werd. Maar nu keert hij al vroeg naar Schiphol terug, zonder medaille. ,,Laat m’n vrouw en kinderen dit niet lezen, maar ik moet er niet aan denken nu al naar huis te gaan.”

Waar teamgenoten hun frustratie richtten op de scheidsrechter of met sticks op de dug-out sloegen, treurde Van der Weerden in stilte. ,,Natuurlijk ben ik verdrietig. Maar de enige op wie ik kwaad kan zijn is mezelf, want ik ben echt niet blij met mijn eigen toernooi. Dit is gewoon niet het toernooi geworden waarin we de kwaliteit die we kunnen brengen, hebben gebracht. En daar schaam ik me gewoon voor…”

Volledig scherm Lars Balk (l) en Mink van der Weerden treuren na de verloren shoot-outs. © AFP

Niet om het nipte verlies na shoot-outs, in de kwartfinale. Wél om de poulefase, die totaal niet liep. Verloren van België en Duitsland, gelijk tegen Groot-Brittannië en moeizaam gewonnen van Canada en Zuid-Afrika. Als vierde kwam er zo meteen een topland als Australië op het Nederlandse pad. ,,Ik schijt gewoon van m’n eigen kwaliteiten in de poulefase, dat was gewoon helemaal kut’’, mopperde Van der Weerden. ,,Daar schaam ik me gewoon voor, want we kunnen véél beter dan dat. Als je daar ook speelt zoals vandaag, is het gewoon anders. En dat besef doet pijn. Want wat hebben we hier, behalve die wedstrijd van vandaag, nou gedaan? En hoe komt dat? Daar kan ik nog niet de vinger op leggen en dat frustreert..”

Geen halve finale, maar een vlucht terug naar huis. En weer drie jaar wachten op een nieuwe olympische kans. Is Van der Weerden er dan nog bij in Parijs, of stopt zijn olympische avontuur hier in Japan? ,,Uit frustratie kun je hier zeggen: ik wil door. Ik moét en ik zal nóg een keer. Of je kan zeggen: oké, kloten, hier is het klaar. En ik weet het echt niet. Daar moet ik echt even fatsoenlijk over nadenken’’, besloot de verdediger. ,,Je moét natuurlijk geselecteerd worden. En dan moet je zelf ook door willen. Die dingen moeten besloten worden in de komende maand.”

Quote We zijn gewoon ontzetten­de ezels dat we pas in de kwartfina­les wakker zijn geworden Seve van Ass

Ook bij Seve van Ass liepen de emoties hoog op. ,,Ik ben waanzinnig teleurgesteld”, sprak hij. ,,Maar als je naar het hele toernooi kijkt, dan hebben we het niet per se vandaag weggegeven. We zijn gewoon ontzettende ezels dat we pas in de kwartfinales wakker zijn geworden.”

Na de teleurstellende groepsfase werd Oranje bij de laatste acht gekoppeld aan het sterke Australië. Oranje deed niet onder voor de nummer 1 van de wereld, maar gaf in de shoot-outs niet thuis. Van Ass: ,,We oogden wat vermoeid, terwijl we het normaal juist goed doen in shoot-outs.”

,,Na de laatste groepswedstrijd hebben we tot diep in de nacht de koppen bij elkaar gestoken en echt de boel op scherp gezet”, aldus Van Ass. ,,Als we dit vanaf de eerste pot hadden gedaan, dan hadden we het verder geschopt in het toernooi. We knokten vandaag voor wat we waard zijn. Het was nog steeds geen goed hockey, zo eerlijk moeten we zijn, maar we hadden wel meer overtuiging en energie.”

