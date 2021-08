Van Rouwendaal pakt zilver na spannende race: ‘Had het niet beter kunnen doen’

video's Deceptie voor Vloon in finale polsstok, uitval­beurt Foppen op 5000 meter, Burnet niet naar finale 200 meter

3 augustus De atletiekdag in het olympisch stadion van Tokio is teleurstellend verlopen voor de Nederlandse atleten. Menno Vloon sneuvelde vroeg in de finale bij het polsstokhoogspringen en Mike Foppen viel uit in de series van de 5000 meter. Taymir Burnet eindigde in de halve finales op de 200 meter als achtste en laatste.