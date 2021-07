Van Vleuten sliep goed na vreemdste race uit carrière, Lieke Wevers trots op zus Sanne

Tennisser Rojer test positief: ‘Het spijt me zo verschrik­ke­lijk, ook voor Wesley’

9:36 Tennisser Jean-Julien Rojer is positief op corona getest bij de Olympische Spelen in Tokio. De Spelen zijn voor hem voorbij. Hij heeft zich met Wesley Koolhof moeten terugtrekken uit het dubbelspel. De twee wonnen zondag hun wedstrijd in de eerste ronde. Nederland besloot zich later ook terug te trekken uit het gemengd dubbelspel.