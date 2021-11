Veiligheidsregels op olympische baan strenger na zware crash van Poolse rodelaar

Foto's Ook dit zijn de Spelen: een knuffel, aai of arm ter troost

Deelnemen is belangrijker dan winnen, luidt het aloude adagium van van de Olympische Spelen. Maar ook dan sneuvelen reputaties of worden dromen aan gruzelementen gelopen, geschoten of gegooid. Dan staan de grote sporters. Zij die uit sympathie of empathie gewoon even zeggen: ‘Gaat het een beetje’, zoals blijkt uit deze fotoserie. Ook dit zijn de Olympische Spelen.

10 augustus