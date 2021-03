Vergeer ook chef paralympiërs Winterspelen: ‘Ervaring in Tokio meenemen naar Peking’

Esther Vergeer (39) wordt ook chef de mission voor de paralympische ploeg die begin volgend jaar afreist naar de Winterspelen van Peking. De voormalig rolstoeltennisster was al chef in Pyeongchang in 2018 en voert komende zomer ook de paralympische equipe aan in Tokio.

Door Daniël Dwarswaard



De komende dertien maanden is Vergeer dus chef de mission tijdens twee Paralympische Spelen. ,,De vraag of dat te combineren is, was voor mij de grootste breinbreker toen ik gevraagd werd voor Peking. Ik heb er goed over nagedacht en kwam tot de conclusie dat het heel praktisch en efficiënt is om voor beide Spelen chef te zijn. Vooral omdat ik, met betrekking tot corona, veel ervaring opdoe in Tokio. Die kan ik meenemen in de voorbereiding naar Peking. Daar kunnen de wintersporters van profiteren.’’

Vergeer is na zware behandelingen volledig hersteld van borstkanker. Corona was voor haar gek genoeg nog een klein gelukje. ,,Het uitstellen van de Spelen in Tokio gaf mij de tijd gaf om te herstellen. Ik voel me heel fit.’’ De huidige coronasituatie maakt volgens Vergeer de rol als chef extra interessant. ,,We moeten met zo veel dingen aan de slag om alles voor de sporters zo goed mogelijk te faciliteren. Je wordt daarbij gedwongen te kijken wat er allemaal wél mogelijk is. Je moet creatief, flexibel en stressbestendig zijn. Dat zijn goede lessen om mee te nemen in de rest van mijn leven.’’

Quote De rol van een chef is toch vooral verbinden. Dat gaat face to face in de omgeving waar de sporter zich het meest prettig voelt toch gemakkelij­ker. Esther Vergeer

Vanzelfsprekend heeft corona ook voor een chef de mission grote nadelen. ,,De voorbereiding voor de Winterspelen van Pyeongchang was echt anders. Toen kon ik als chef gewoon bij de sporters langsgaan en ze in hun natuurlijke habitat meemaken. Dat mis ik wel echt in deze fase. Chef zijn blijft een onwijs leuke baan, maar om het voornamelijk van achter je computer te doen maakt het minder gemakkelijk. De rol van een chef is toch vooral verbinden. Dat gaat face to face in de omgeving waar de sporter zich het meest prettig voelt toch gemakkelijker. De afgelopen tijd is superzwaar geweest voor alle sporters. Het is echt een heel groot compliment waard hoe zij, met een uitgestelde Spelen, het hoofd koel houden en de motivatie houden om te blijven trainen. Ik wil ze helpen deze energie vast te houden richting Tokio en Peking.’’