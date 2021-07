Vermoeidheid, frustratie en verdriet bij Bertens: ‘Had nog zo graag één keer willen vlammen’

Door Lisette van der Geest



Voor de laatste keer in haar eentje het loopje richting handdoek. Nooit meer foeterende woorden, in een dwingende poging tot oppeppen. En de baan met z’n wisselende ondergrond, die zoveel moois bracht, jarenlang haar leven domineerde, bepaalde, en net zo goed frustreerde; nooit meer alleen. Kiki Bertens (29) is klaar met het enkelspel. Met het verlies van de Tsjechische Marketa Vondrousova (4-6, 6-3, 4-6) sloot ze zaterdag in Tokio in de laatste weken van haar carrière alvast haar succesvolle single-loopbaan af. Het eerste deel van haar pensioen is ingezet.