Verweij: We gaan nog wat doen voor slachtoffer

Door Rik Spekenbrink Een jonge vrouw raakte tijdens de huldiging gewond en moest naar het ziekenhuis, nadat zij een grote medailletegel tegen haar hoofd kreeg. ,,We zijn direct bij het meisje gaan kijken. Gelukkig viel het mee. Maar we gaan nog wel iets doen richting haar”, zei Verweij. Bij de huldiging van het brons op de ploegachtervolging, en het goud van Sven Kramer op de 5 kilometer, heerste volgens Verweij een ‘aparte sfeer’ in het feesthuis. ,,Aardig wat mensen hadden een borrel op, het was rumoerig. Dat was vervelend voor Sven en Mark (Tuitert, die hem op het podium interviewde, red.). Daarna werd ons gevraagd de grote medailletegel aan het publiek te geven. We hebben hem een zetje gegeven, maar het ging mis door de mannen die vooraan in het publiek stonden. Heel vervelend natuurlijk.''

Verweij kreeg de ophef op de sociale media, gisteravond en in de Koreaanse ochtend, mee. ,,We hebben ook overlegd hoe we hierop zouden reageren en wat we nog kunnen doen.” Het voorval zal Verweij niet afleiden in zijn voorbereiding op de 1000 meter van morgen. ,,Ik heb dit seizoen al zo veel afleidingen gehad, dit kan er ook nog wel bij”, doelde hij onder anderen op de reuring die zijn keuze om bij het Russische schaatsteam te gaan trainen veroorzaakte.



Bij een eventuele medaille zal Verweij morgen niet schromen het Holland Huis nogmaals te bezoeken voor een huldiging. ,,Als de Nederlandse fans hier op de tribunes voor ons juichen is het mooi. Alleen was de sfeer gisteravond apart.''