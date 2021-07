Vijf jaar geleden in Rio: goot voor de ene, goud voor de andere

Door Thijs Zonneveld



Ze lag in de goot. Ondersteboven, haar nek in een rare kronkel. Ze bewoog niet. Haar benen lagen stil, haar armen lagen stil, haar rugnummers klapperden niet in de wind. Het ene moment leek ze op weg naar de grootste overwinning uit haar carrière, het volgende dacht haar moeder dat ze dood was. En zij was niet de enige.



Vijf jaar geleden is het dat Annemiek van Vleuten in een scherpe bocht in de afdaling van de Vista Chinesa lag als een lappenpop die door een klein meisje in de hoek was geslingerd. Ze zag niet meer hoe ze werd voorbijgereden door haar achtervolgers en ze kreeg niet mee dat vier vrouwen gingen sprinten om het goud. Vlak nadat ze in een ambulance werd getild, ging een andere vrouw in een oranje shirt met haar handen omhoog over de streep aan de Copacabana: Anna van der Breggen.